Torna la rassegna dedicata ai tesori locali

Abbonda il programma di iniziative offerte per l’edizione primaverile della rassegna “Il Lodigiano ed i suoi tesori“ giunta alla 22esima edizione e promossa dalla Provincia di Lodi per promuovere i beni culturali e naturalistici del territorio. Le proposte si sviluppano da oggi al 28 luglio. I moltissimi eventi nel programma possono accontentare i gusti di tutti. Partendo dal cielo a Mairago sono previsti ben 5 incontri nell’Osservatorio Astronomico di piazza Roma 2: ad esempio alle 21.20 di sabato 11 maggio si parlerà del piano Artemis, progetto con cui la Nasa vuole riportare uomini sulla Luna; alle 14 di domenica 26 maggio si potrà osservare il sole grazie all’apertura pomeridiana dell’Osservatorio ed i buchi neri sono al centro della discussione sabato 8 giugno alle 21.20. Numerossime le visite guidate. Tra queste a Cavenago d’Adda domenica 12 con illustrazione dei monumenti e racconti a cura del giornalista Ferruccio Pallavera; oppure a San Fiorano con la visita guidata alla chiesa di San Fiorano e ai sepolcri Pallavicino. Particolari sono sabato 4, domenica 5 e 12 maggio le visite guidate di arte urbana al Prologis park di Somaglia, esempio di arte di strada, con opere di 8 urban artist italiani di fama internazionale. Degna di nota è la rassegna Vox Organi 2024, con 6 diversi percorsi organistici pensati e strutturati in tutta la provincia, da Lodi a Orio Litta a Maleo, da maggio a giugno. Il programma è stato presentato ieri in Provincia alla presenza dei rappresentanti degli enti promotori. Luca Pacchiarini