Torna la Ciclolonga delle rose. Il percorso è di 35 chilometri

Torna il tradizionale appuntamento con la ciclo escursione più importante e sentita della Bassa: la “Ciclolonga delle rose“ si terrà domenica 26 maggio con partenza alle 9 da Piazza Cairoli a Codogno. Il percorso del “serpentone“ delle biciclette, per un totale di 35 chilometri, si snoderà per tutto il territorio sud Lodigiano toccando diverse località tra cui San Fiorano, Santo Stefano Lodigiano, Caselle Landi. Iniziativa è organizzata, per la prima volta, dal Moto Club Codogno con il patrocinio del Comune e la partecipazione del Comitato giovani municipale. Sono già aperte le prevendite in diversi negozi codognesi, oltre che nella sede della Pro Loco e all’oratorio San Luigi, e le iscrizioni potranno essere prese in considerazione fino alle 8.30 del mattino stesso dell’evento. La quota di partecipazione è fissata a cinque euro: durante il percorso ci saranno due ristori volanti e un pit stop fisso. Gli organizzatori sperano nelle condizioni meteorologiche buone per arrivare al top dei partecipanti come avveniva nelle precedenti manifestazioni: per questa edizione saranno eletti miss e mister ciclolonga e ci sarà la lotteria con l’estrazione di premi alla fine della corsa non competitiva la quale terminerà al quartiere fieristico di viale Medaglie d’Oro. M.B.