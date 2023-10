Torna il Premio Novello. Senza vignette in mostra

Sarà l’intelligenza artificiale il tema su cui dovranno cimentarsi i vignettisti di tutto il mondo in vista della nuova edizione del Premio di umorismo e satira di costume dedicato a Beppo Novello, il celebre illustratore codognese morto nel 1988. Sarà la nona edizione (l’ultima si è tenuta nel 2018) e sarà a cavallo tra la fine dell’anno in corso e il 2024: come direttore del Premio è stata incaricata Elena Verdelli, vignettista del territorio nota con lo pseudonimo di “Caliceddi“. Il premio sarà aperto a due categorie: senior (over 14) e junior e i lavori saranno sottoposti alle votazioni della giuria e, per la prima volta, del pubblico. Saranno assegnati sei premi e tre menzioni speciali. Il bando dovrebbe essere promosso a dicembre. La mostra delle opere in gara sarà sostituita dalla creazione di un sito web raggiugendo così pubblico in tutto il mondo.