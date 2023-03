Torna Aprile di Liberazione Ricco carnet di iniziative

Scatta la seconda edizione di “Aprile di Liberazione“, serie di iniziative dall’inizio del prossimo mese e che culmineranno nel giorno simbolo della fine della Seconda guerra mondiale. Diverse le sigle di associazioni, facenti parte del Coordinamento 25 Aprile, che promuoveranno il fitto calendario (Progetto Pretesto, Rumorosse, Fiab, Antifa lodi, Adelenta, Anpi, Libreria Sommaruga). Ieri, in piazza Castello a Lodi, la presentazione ufficiale alla presenza dei rappresentanti degli enti organizzatori.

Si parte il 2 aprile con il cammino partigiano in Val D’Arda con ritrovo alle 7.15 in via Massena: è un percorso di 13.5 chilometri lungo i sentieri della Resistenza piacentina durante il quale si potranno ascoltare racconti e vicende dei partigiani. Il 4 aprile, invece, nello spazio Molino alle 21 si terrà la presentazione del libro della scrittrice Nicoletta Bourbaki “La morte, la fanciulla e l’orco rosso“ che tratta il caso della giovane Giuseppina Ghersi, uccisa a Savona subito dopo la Liberazione. Il 16 aprile sarà la volta di “Decolonizza lo sguardo, il trekking urbano per una nuova memoria“ che farà tappa in strade, piazza e lapidi che ricordano uomini che si sono macchiati, secondo gli organizzatori, di azioni non certamente meritevoli di riconoscimento. Si partirà alle 16.30 dal “Belfagor“. Alle 19, invece, aperitivo musicale all’Arci Ghezzi. Il 25 aprile, infine, la giornata clou con una duplice manifestazione oltre a quella istituzionale: con partenza alle 15 da piazza Castello si terrà la biciclettata organizzata da Fiab “Resistere, pedale, resistere“ e dalle 18, sempre in piazza Castello, live music con gruppi e dj set. M.B.