Pericoli della rete. Un incontro per i più giovani

Codogno sviscera “I rischi della Rete“ con un omonimo incontro dedicato ai ragazzi e organizzato da Comitato giovani, commissione Pari opportunità, parrocchia, comune e altre realtà. L’appuntamento, in programma il 18 maggio alle 18.30 all’oratorio San Luigi di via Cabrini, nelle strutture parrocchiali è aperto a tutti, ma rivolto ai ragazzi di seconda e terza media e agli studenti delle superiori. "Impareremo come utilizzare in modo consapevole la Rete, per proteggersi e come comportarsi in generale navigando" hanno dichiarato i consiglieri comunali Gianluca Azzali, con delega a Pari opportunità e Pietro Rossetti, del Comitato giovani di Codogno: "I giovani sfruttano la Rete più di tutti, a volte sbagliando, perché cercano guadagni facili. Vanno messi in guardia". Il relatore sarà il vice questore Chiara Ambrosio, dirigente della divisione Polizia Anticrimine della Questura di Lodi. P.A.