“Fame“ di case, bando al via. Solo due alloggi assegnabili

Saranno solo un paio gli appartamenti “liberi“ a Codogno che, quest’anno potranno essere assegnati a coloro che finiranno in graduatoria al termine del bando per l’assegnazioni delle case popolari inserite in un contesto provinciale.

Le domande dovranno essere presentate entro il 16 giugno prossimo e, successivamente, i beneficiari saranno chiamati per l’assegnazione. Il Comune però è sicuro che, entro la fine dell’anno, si libereranno altre abitazioni da poter assegnare (l’anno scorso furono in totale sei i locali consegnati agli inquilini in coda). "Abbiamo alcune case in ristrutturazione mentre altre sono vuote poichè occorre prima risolvere il contenzioso in atto con i vecchi affittuari" spiega il vicesindaco, Raffaella Novati (nella foto).

Il patrimonio totale a disposizione dell’ente locale codognese sono 104 locali di varia metratura, adatti per le famiglie e single. La compilazione sarà obbligatoriamente online e per chi avrà bisogno di una mano per non perdere la testa tra le scartoffie potrà appoggiarsi ad una serie di istituzioni e sportelli tra cui A.L.A. Ufficio casa, il Sindacato Unitario Nazionale Inquilini e Assegnatari (Sunia) in via Pietrasanta 3, SICeT Pavia Lodi in viale Resistenza 1, Beth Shalom in viale Vittorio Veneto 23 o presso lo sportello Aler di Rozzano.