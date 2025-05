Torna il “Trofeo Pusterla“. Sfida alla rima più bella

A Casalpusterlengo torna, con il patrocinio del Comune, il Trofeo Pusterla, giunto alla diciannovesima edizione. Si tratta di un premio nazionale di poesia proposto dall’associazione “La rima“ che mette in palio, per il primo classificato, un’opera grafica e per il secondo e terzo altri oggetti da stabilire. Si aggiungono premi speciali, per eventuali poesie segnalate e per altre motivazioni, a discrezione della giuria e dell’organizzazione. Il termine della presentazione poesie è il 10 luglio e l’iscrizione è aperta a tutti. C’è soltanto la sezione “Poesia in lingua italiana o dialetto“ (in caso di poesia dialettale bisogna però allegare la traduzione) e si può partecipare con una o due poesie, edite o inedite (lunghezza massima 40 versi). Le poesie vanno inviate in quattro copie, tre senza alcun segno di distinzione, e una completa di dati anagrafici, numero di telefono, email e firma del poeta che attesti, con responsabilità personale, di essere l’autore. Per i minori serve invece la firma del genitore. È richiesto un contributo di 10 euro per una poesia. In caso di partecipazione con due poesie il contributo totale è di 15 euro. P.A.