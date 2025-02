Tentato furto in condominio. Due incastrate, una è minore

Fingono di camminare spingendo un passeggino, ma poi tentano di razziare una casa, incastrate dalle telecamere. È andata male a due ragazze extracomunitarie, senza fissa dimora, una di 25 anni e una minore di età superiore ai 14, identificate dalla squadra mobile della Questura di Lodi. Lunedì sono state accusate, con due denunce a piede libero, di tentato furto in concorso. Gli viene contestato un tentato colpo denunciato, dai proprietari di un appartamento, nelle prime ore del pomeriggio del 18 gennaio in un condominio di via Giovanni Baroni a Lodi. In quella occasione due donne, che percorrevano le vie cittadine con un passeggino, per non destare alcun sospetto, dopo essersi introdotte nel condominio, avevano tentato di accedere in un’abitazione, forzando la serratura della porta di ingresso. Il colpo poi era sfumato. Ma la telecamera di videosorveglianza, installata nell’immobile, ha ripreso le autrici del tentato furto. Così come altri sistemi di videosorveglianza presenti in zona. Così i poliziotti sono risaliti alle due donne, entrambe con precedenti per reati simili.

P.A.