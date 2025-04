Temporale si abbatte sul Lodigiano, alberi caduti e super lavoro per i vigili del fuoco

Lodi, 26 aprile 2025 – Violento temporale si abbatte sul Lodigiano, raffica di emergenze. Il bilancio del super lavoro svolto, nella serata del 25 e nella notte a cavallo con oggi sabato 26 aprile, è di molti interventi. Tutti dovuti principalmente al maltempo. Si contano due alberi caduti, tegole pericolanti, un ascensore bloccato, un dissesto, l'investimento mortale di un animale. Super lavoro per i vigili del fuoco del comando provinciale di Lodi e dei distaccamenti di Casalpusterlengo e Sant'Angelo Lodigiano. Alle 19.15, in un edificio di Lodi, in via Oldrado da Ponte, una donna è stata liberata perché rimasta chiusa in un ascensore.

Gli interventi

Alle 19.20 e poi ancora alle 21 sono caduti due alberi, bloccando la carreggiata di due arterie stradali lodigiane. I pompieri hanno quindi dovuto rimuovere le piante, per ripristinaare il passaggio ai veicoli. Per fortuna, però, non sono stati registrati feriti o danni a terzi. Gli alberi non hanno retto alle forti sollecitazioni del vento e la richiesta di aiuto è arrivata prima da Casalpusterlengo, sulla via Emilia strada statale 9 e poi da Cascina Melesa di Cornegliano Laudense. Alle 19.25, a Lodi, nel quartiere San Grato, un'auto ha investito un lupo sulla via Emilia, all'altezza della ditta Varom.

La situazione a Turano e Senna

E purtroppo l'animale è morto, mentre il conducente ha riportato danni all'auto, senza per fortuna rimanere ferito. Il temporale, alle 20.21, ha poi reso pericolanti le tegole di un immobile di piazza Xx aprile a Turano Lodigiano e poco dopo, una grondaia a Senna Lodigiana, in via Aldo Moro. Anche in questo caso i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza tutto. Infine, a mezzanotte e 10 del 26 aprile 2025, è stato recuperato un gatto che si è infilato in una cantina.