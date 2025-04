Maltempo a Induno Olona, caduti 80 millimetri di pioggia in sei ore. Sopralluogo del governatore Fontana

Induno Olona, 24 aprile 2025 – Il governatore Attilio Fontana “torna a casa” in un momento particolarmente complicato per il territorio. Questa mattina il presidente della Regione si è recato in sopralluogo a Induno Olona, il centro alle porte di Varese da lui amministrato come sindaco fra il 1995 e il 1999.

Il motivo? Verificare i danni provocati dall’ondata di maltempo che ieri sera, mercoledì 23 aprile, si è abbattuta sulla zona.

Il nubifragio

Il Sistema di Protezione civile è al lavoro per ripristinare la normalità in seguito al violento acquazzone che, ieri sera, per mezzora circa si è rovesciato con particolare insistenza sulla zona di Varese provocando diversi danni.

A essere maggiormente colpito, appunto, il territorio di Induno, dove i forti temporali hanno causato l’esondazione del fiume Olona e allagamenti che hanno interessato la zona industriale, alcune abitazioni, cantine e box. In quest’area si sono concentrati oltre 80 millimetri di pioggia in sei ore.

La visita

Questa mattina il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha effettuato un sopralluogo sul posto, insieme al sindaco Giorgio Castelli “per confermare la massima attenzione da parte di tutti gli organismi preposti con l’obiettivo di tornare presto alla normalità”.

Sono 45 i volontari di Protezione civile attivati per l’emergenza appartenenti a 6 squadre del Gruppo Intercomunale di Induno Olona e 2 squadre del Gruppo Comunale di Arcisate.

L’impegno

“I nostri volontari – spiega l’assessore regionale alla Protezione civile, Romano La Russa – sono subito accorsi ieri sera, insieme ai vigili del fuoco, alle forze dell’ordine e Anas, in coordinamento con la Provincia di Varese che ha attivato la colonna mobile provinciale, il Centro operativo comunale di Induno Olona e la Sala Operativa Regionale. Le condizioni meteo in miglioramento stanno agevolando gli interventi per riportare la situazione alla normalità”.

La Strada Statale 233 è stata chiusa nel tratto tra Varese e Valganna a causa di una frana. I tecnici Anas, sul posto per il ripristino della circolazione, valuteranno la riapertura nelle prossime ore. Il presidente Fontana e l’assessore La Russa hanno voluto rivolgere “un sentito ringraziamento ai volontari intervenuti, tutti gli operatori e l’intera rete della Protezione civile regionale che si è attivata tempestivamente per gestire l’emergenza”.