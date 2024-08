Su Lodi si abbatte il maltempo: sottopassaggio allagato e alberi pericolanti

Lodi, 18 agosto 2024 – Violento temporale si abbatte sul Lodigiano, si allaga il sottopassaggio di Lodi e molti alberi cedono alle sollecitazioni del vento. Il 18 agosto, nella seconda parte del pomeriggio, i vigili del fuoco del comando provinciale di Lodi e dei distaccamenti volontari di Casalpusterlengo e Sant’Angelo Lodigiano hanno dovuto fronteggiare molte emergenze dovute all’improvviso maltempo. Alle 17.30 una squadra è intervenuta per tentare di far defluire l’acqua nel sottopassaggio di via Tiziano Zalli a Lodi, reso impraticabile dal temporale. Ci sono stati infiltrazioni e allagamenti anche in via Baggi, via San Colombano e via Archinti, sempre nel Capoluogo di provincia.

L’altro problema, che ha imposto interventi urgenti, è stato che il vento ha reso pericolanti alcuni alberi e occorreva metterli subito in sicurezza. Tutto per evitare pericoli ai passanti. Le squadre hanno lavorato a Montanaso Lombardo, sulla strada provinciale 202 e a Lodi in via Sforza. Un precedente intervento per una pianta era stato eseguito a Chignolo Po, in via Terracini, intorno alle 9, dopo le piogge torrenziali e il vento della notte. A Lodi, per paura di scivolare, alcuni motociclisti sono rimasti a lungo fermi e riparati sotto il cavalcavia della tangenziale.