Tavazzano, in ospedale a Lodi due volontari della Protezione Civile azzannati da un cane

L'ospedale Maggiore di Lodi

Tavazzano con Villavesco (Lodi) – Il cane sfugge alla padrona e azzanna due volontari di protezione civile, entrambi finiscono in ospedale. È quanto ricostruito dai carabinieri della compagnia di Lodi, che però, al momento, non hanno ancora ricevuto denunce, in merito ai fatti avvenuti a Tavazzano con Villavesco durante una corsa podistica. La manifestazione è riuscita, ma nel frattempo, due volontari di protezione civile, che cercavano di contribuire alla giornata, hanno avuto una spiacevole e inaspettata disavventura.

Una signora uscita da casa con il suo cane, un animale di grossa taglia, per cause sconosciute non è purtroppo riuscita a tenerlo vicino a sé come previsto. Il quattro zampe è sfuggito al suo controllo e ha raggiunto e dato un morso ai due volontari della protezione civile. Il primo è stato azzannato al gomito e l'altro, intervenuto per soccorrere il collega, è stato addentato al polpaccio. I due uomini, che per fortuna non corrono pericolo di vita, si sono molto spaventati.

Così come la padrona del cane. Per le ferite riportate, sono stati soccorsi da un'ambulanza della Croce Bianca e accompagnati per le cure all'ospedale Maggiore di Lodi. I medici li hanno medicati, giudicati guaribili rispettivamente in tre e sette giorni e dimessi. I feriti sono del 1969 e del 1967, nati a Sant'Angelo Lodigiano e in Costa d'Avorio.