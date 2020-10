Tavazzano (Lodi), 29 ottobre 2020 - Esplosione in un palazzo, momenti di apprensione a Tavazzano.

I residenti di un condominio di via Rosselli, intorno alle 13.45, hanno sentito un boato all’interno di un appartamento al secondo piano, dove si sono poi propagate fiamme che hanno divelto parte dell'appartamento. Così è stato dato l’allarme e i soccorritori si sono precipitati sul posto. Sono stati inviati in paese i vigili del fuoco del comando provinciale di Lodi, l’elisoccorso in partenza da Milano, le forze dell’ordine, l’automedica di Lodi e due ambulanze. Fortunatamente nell'appartamento non era presente nessuno e dunque non risultano feriti. I vigili del fuoco, che stanno ora indagano la causa dell'esplosione, hanno domato l'incendio.