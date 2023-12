Tassa e multe non pagate. È caccia ai furbetti

Tari e multe non pagate, ora il Comune di Codogno va a caccia dei “furbetti“. Sono diverse migliaia di euro che mancano all’appello per le casse comunali relativamente alla tassa sui rifiuti e alle sanzioni al codice della strada che ora l’ente pubblico tenterà di recuperare, almeno in parte. Gli elenchi sono già stati predisposti, così come le cifre che costituiscono il debito attuale. Per la Tari del 2018 sono 746 le posizioni per le quali occorre disporre la riscossione coattiva: in totale, sono oltre 189mila euro da incassare in via teorica. Per il 2017 invece sono 381 gli utenti da “stanare“ per un totale di 188mila euro. Il Comune ha già incaricato il concessionario di riscossione di scovare i morosi. Ci sono invece sanzioni di violazioni al codice della strada accertate ma non pagate tra il 2018 e il 2020 pari a 176mila euro da recuperare.