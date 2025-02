Targa dell’auto modificata. Sanzione da duemila euro

CODOGNO (Lodi)Aveva modificato la targa in maniera ingegnosa grattando la lettera E per trasformarla in F, evidentemente per mandare in tilt le telecamere di videosorveglianza: un corriere di nazionalità indiana è stato pizzicato dalla polizia locale durante un controllo ed è stato sanzionato con una maxi multa di duemila euro e il sequestro delle targhe contraffatte. Gli agenti hanno fermato un Fiat Ducato, ma il controllo li ha fatti subito insospettire in quanto, numeri alla mano da verificare, avrebbero dovuto trovare davanti a loro una Lancia Y. La sorpresa è durata poco: una delle due lettere era stata modificata con l’obiettivo di non prendere una multa qualora fosse entrato in una ztl o passato davanti a un telelaser. La polizia locale ha inoltre bloccato un automobilista italiano di 70 anni, recidivo nel non pagare l’assicurazione: in otto mesi, si era “dimenticato“ due volte di sottoscriverla. Per lui sequestro del veicolo, sanzione di 1.700 euro e sospensione della patente di guida. M.B.