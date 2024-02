Tampona auto e poi si accascia, è grave

Provoca un incidente e resta vittima di un grave malore. Ieri poco prima delle 9 si è verificato un banale scontro a Vescovato, sulla strada per Mantova. Un 75enne ha tamponato l’auto che gli stava davanti, condotta da una 40enne. Dopo l’incidente l’uomo è sceso apparentemente illeso dalla propria vettura per verificare i danni causati all’altra auto ma, dopo pochi passi, si è accasciato al suolo. Troppo forte l’emozione, il cuore non ha retto. Sul posto un’ambulanza da Vescovato, un’altra della Croce Rossa di Cremona e l’automedica. Il 75enne è stato trovato a terra esanime , in arresto cardiaco. Quando le manovre di rianimazione hanno causato un segnale di ripresa, l’anziano è stato trasportata all’ospedale di Cremona. Le sue condizioni sono gravi, è in prognosi riservata in Rianimazione. La donna tamponata è ricorsa alle cure del Pronto soccorso accusando dolori alla schiena e alla testa. In ospedale è stata medicata per le contusioni e dimessa.

P.G.R.