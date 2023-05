Taglio del verde, finalmente assegnato l’appalto

Spuntano di nuovo le fototrappole come strumento per arginare il fenomeno dilagante degli ecofurbi. Ormai in città la situazione, in certe zone, è davvero al limite con abbandoni seriali e cestini stradali usati come sito di stoccaggio del pattume domestico. L’amministrazione, sfruttando un bando regionale, avrà a disposizione tre occhi elettronici ad alta tecnologia con visori notturni. La Polizia locale potrà utilizzarli anche per scoprire eventuali vandali che si accaniscono contro i beni pubblici. Intanto, finalmente il bando triennale per la manutenzione e il taglio del verde è stato assegnato ad una ditta di Monza: dopo le proteste dei cittadini per l’erba alta, il Comune aveva fatto un “affidamento tampone“ ad un’impresa della Bassa per alcuni parchi e altre zone. Tutto in attesa dell’espletamento della gara in capo alla Provincia.