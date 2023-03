Tabellone cede e sfiora gli atleti Scatta l’esposto

Un perno si rompe e un tabellone da basket di una cinquantina di chili collassa di circa un metro, sfiorando i ragazzi che stanno allenandosi. È successo lunedì nel tardo pomeriggio in una palestra del Pacioli, in via Dogali, di proprietà della Provincia. Il pesante canestro è franato mentre stavano allenandosi dei tredicenni e fortunatamente nessuno è rimasto sotto. "Non è la prima volta che capita - assicura un genitore presente all’incidente -. Già quattro anni fa si è registrato lo stesso inconveniente. Ricordo che questa palestra, in uso anche all’istituto Pacioli, oltre che per gli allenamenti di diverse società, è in condizioni pessime. Scarsa o nessuna manutenzione, come dimostra questo incidente, puzza e sporcizia. Aspettiamo che qualcuno si faccia male?". Ieri mattina il genitore ha presentato un esposto in commissariato. P.G.R.