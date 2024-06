Svelato “Lodi al Sole“. Saviano, Volo e Jannacci tra i tanti big attesi

"Lodi “splende“ al sole" degli spettacoli, degli eventi e dell’arte: decolla il 13 giugno, la tradizionale rassegna estiva con un ricchissimo calendario composto da una miriade di appuntamenti davvero per tutti i gusti. Ieri mattina, nella sala consiliare di Palazzo Broletto, è stato presentato il programma con l’assessore Francesco Milanesi che ha ricordato "lo sforzo e il lavoro congiunto profuso per arrivare ad un risultato importante". Il percorso culturale, che si dipana fino a settembre, è stato messo nero su bianco grazie all’impegno di comune, Provincia di Lodi e Pro Loco cittadina. Si parte, appunto, il 13 giugno con il Festival letterario “Il fiume dei libri“ alla presenza di diversi big: in piazza della Vittoria, si alterneranno, tra i diversi protagonisti, tra il 13 e il 16 giugno, scrittori e personaggi come Antonio Scurati, Benedetta Tobagi, Roberto Saviano, Giuseppe Cruciani e Fabio Volo. Poi per tutta l’estate una serie di eventi, più di settanta di diversa tipologia. Ci saranno anche nomi di richiamo dal mondo della musica come Alberto Fortis, che si esibirà il 13 luglio alle 21.30 in piazza della Vittoria, Alberto Bertoli, figlio del grande Pierangelo (5 luglio in piazza), Ezio Guaitamacchi, Francesco Baccini, Folco Orselli e Omar Pedrini insieme il 30 giugno per il progetto musicale Across the borderline, Daniele Ronda (in concerto il 21 giugno), Domo Emigrantes (26 luglio), Paolo Jannacci (27 luglio), Andrea Mirò (2 agosto).

M.B.