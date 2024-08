"Sua figlia ha avuto un incidente". Anziano truffato da finto avvocato

Si finge avvocato e chiama un anziano per dirgli che la figlia ha avuto un incidente: è andata purtroppo a segno la truffa telefonica nella giornata di martedì a San Rocco al Porto ed ormai non si contano più gli episodi portati a termine con questa tecnica. Spesse volte falliscono, ma c’è purtroppo chi ci casca, temendo veramente che una propria parente stretta sia rimasta coinvolta in qualcosa di grave.

La vittima questa volta è un ultraottantenne che risiede in un’abitazione in zona periferica del paese, non distante dal tratto della provinciale 145: ad un certo punto, è scattata la telefonata del finto legale che, con un modus operandi ormai già collaudato, con voce convincente ha raccontato che la figlia dell’anziano aveva avuto un incidente stradale e che il “nonnino“ avrebbe dovuto pagare una somma di denaro consistente per il risarcimento.

Purtroppo l’80enne si è probabilmente fatto prendere dal panico ed ha acconsentito al pagamento. A questo punto, è scattata la parte finale del raggiro con un complice che, in pochi minuti, si è presentato alla porta dell’abitazione della vittima per riscuotere. Il padrone di casa ha preso i soldi, oltre tremila euroche teneva in qualche cassetto, e li ha consegnati al malvivente il quale si è poi volatilizzato. Solo in un secondo momento, l’uomo si è accorto di essere stato truffato ed ha allertato i carabinieri i quali sono sopraggiunti sul posto per verificare l’accaduto e raccogliere i primi dati sull’identikit del truffatore. M.B.