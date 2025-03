Investito un 12enne a Codogno, il nodo delle vie attorno alle scuole: “Le entrate vanno chiuse”

Codogno (Lodi) – Un ragazzino di 12 anni travolto da un’auto in via Pietrasanta, dove la strada si stringe proprio davanti alla sede della Polizia locale. Ieri mattina attorno alle 8 la Golf condotta da una donna lo ha investito a bassa velocità, causandogli leggere ferite: è stato trasferito in codice verde all’ospedale di Lodi. L’episodio si inserisce però nel contesto di una discussione, aperta ormai da tempo, sulle criticità legate all’aspetto viabilistico dell’entrata e uscita nella “cittadella scolastica“ – la zona tra le vie Pietrasanta, Cattaneo, Cavour, Vittorio Emanuele e piazzale Ganelli nonché viale Belloni – dove si concentrano centinaia di persone, tra ragazzi e genitori, in un lasso di tempo molto ristretto.

Il nodo viabilità dunque mette in risalto la questione della verifica delle soluzioni da adottate per cercare di migliorare la circolazione stradale, evitare il caos e aumentare la sicurezza dei pedoni. In una recente riunione che ha coinvolto funzionari del Comune, Polizia locale e responsabili scolastici a vari livelli è emersa ancora una volta l’esigenza di chiudere, sia alla mattina sia al pomeriggio, le entrate del plesso della materna Rapelli e del cortile della scuola elementare Anna Vertua Gentile che si affacciano entrambe su via Vittorio Emanuele. Sembra che una decisione in tal senso possa essere presa in tempi brevi anche se, al momento, nessuno sa quando il provvedimento potrà entrare in vigore.

Il Comune ribadisce da sempre che da quella parte del centro storico non si riesce a garantire un controllo costante da parte dei vigili urbani. Se si chiudono le aperture da via Vittorio Emanuele però occorrono soluzioni per le vie Pietrasanta e Cattaneo che, altrimenti, sarebbero gravate da un aumento della massa di persone che rischierebbe di mandare in tilt la zona, nonostante gli sforzi degli agenti della Polizia locale che presidiano l’area nelle ore “calde“ della giornata. L’argomento è certamente all’ordine del giorno, tanto che compare in uno dei punti messi all’ordine del giorno della seduta del Consiglio d’Istituto del plesso Comprensivo di Codogno che si terrà la prossima settimana, per la precisione martedì.