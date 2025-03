Istituto professionale Ambrosoli di Codogno: scuola chiusa 10 giorni causa lavori

Codogno (Lodi), 14 marzo 2025 – Scuola chiusa per dieci giorni causa lavori. Saranno troppo invasivi gli interventi che, da mercoledì prossimo, interesseranno l'istituto professionale Ambrosoli nell'ambito del cantiere di adeguamento sismico ed efficientamento energetico (opera Pnrr da 3,9 mln euro) avviato mesi fa. Infatti è in programma una fase di lavori particolarmente impegnativa che prevede la realizzazione di pali di sottofondazione con scavi a profondità tra 15 e 18 metri lungo tutto il perimetro dell'edificio.

Per ragioni di sicurezza, nonché per evitare interferenze dovute a rumori e vibrazioni , la Provincia di Lodi, proprietaria dell'immobile e committente dei lavori, ha deciso di chiudere l'Istituto: quindi da mercoledì prossimo e per i successivi dieci giorni l'attività didattica si svolgerà in modalità a distanza e sarà integrata da attività fuori sede. Ultimata questa fase di cantiere, verrà organizzata una riunione con la direzione Lavori e la dirigenza scolastica per definire il cronoprogramma delle fasi successive.