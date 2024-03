Stop a cibo e bevande da distributori automatici nelle ore notturne

Annunciato lo scorso giugno, è arrivato finalmente il tanto atteso provvedimento di chiusura notturna dei negozi Self 24, dove stazionano persone fino a tarda notte disturbando il sonno di chi abita nei pressi. Non come si pensava, cioè dalle 21 in poi, come ha fatto il sindaco di Soncino Gabriele Gallina, non nei tempi sperati da chi abita vicino a questi negozi, ma per lo meno ora c’è l’ordinanza e i negozi chiuderanno, con sospiro di sollievo dei residenti. L’ordinanza dà lo stop alla vendita e somministrazione nelle ore notturne (dalle 23.30 alle 6) di alimenti e bevande mediante distributori automatici. Il dispositivo entrerà in vigore da venerdì 15.

"La decisione di rivedere gli orari – dicono dal Comune - è stata presa dopo aver constatato, soprattutto attraverso gli interventi chiesti alle forze di polizia, che in prossimità dei distributori automatici si determinano assembramenti incontrollati nelle ore notturne, con comportamenti palesemente contrari all’ordinato e quieto vivere civile". L’inosservanza del dispositivo comporta multe da 500 a 5.000 euro.

P.G.R.