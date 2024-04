Lodi, in stazione un nuovo accesso e vigilantes in campo per gestire l’afflusso di viaggiatori e studenti

Lodi, 7 aprile 2024 – Scattano da domani, lunedì 8 aprile 2024, le nuove misure, prese dalla Prefettura di Lodi, per gestire i percorsi di accesso e di deflusso dei viaggiatori verso e da l’area arrivi/partenze della stazione di Lodi. L’importanza dello snodo lodigiano, che si colloca tra le tratte più frequentate, sia verso Milano, che verso la zona emiliana, ma anche i lavori in atto, per l’ammodernamento di alcune infrastrutture, hanno reso necessaria una nuova organizzazione degli spazi e dei movimenti. C’è stato un momento di rielaborazione delle misure decise per agevolare i percorsi utilizzati dagli utenti.

Si sono confrontati, in Prefettura, i vertici provinciali delle forze di polizia, il dirigente del compartimento della Polfer Lombardia, Filippo Ferri, Pietro Foroni, amministratore delegato di FS Security, l’assessore alla sicurezza del Comune di Lodi, Manuela Minojetti e Henri Spiniello per la società Rete ferroviaria italiana.

Le nuove misure riguardano gli spostamenti di molti viaggiatori, ma anche di un consistente numero di studenti. Allievi che arrivano nel capoluogo in specifici orari, che andavano “gestiti” al meglio, per ridurre i disagi. Scatta quindi l’utilizzo di un ulteriore punto di entrata e uscita in stazione, oltre a quelli preesistenti, che si trova al varco protetto da cancello, nei pressi del Posto di Polizia. Inoltre, fino al 15 giugno 2024, Fs Security, d’intesa con Rfi, assicurerà la presenza di proprio personale durante le ore di maggiore afflusso di viaggiatori.

I servizi saranno operativi da domani, con orario dalle 7 alle 9. Intanto, per tenere monitorata la situazione, è stato verificato il funzionamento dei 36 occhi elettronici presenti in stazione. Impianti, ad oggi, ottimali e spesso utili anche per individuare gli autori di reati commessi proprio vicino ai binari.