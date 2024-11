Spray al peperoncino spruzzato al Cesaris. Panico all’uscita

Spruzza spray al peperoncino all’interno dell’Itis Cesaris di Casalpusterlengo: fortunatamente però, secondo quanto appreso, nessuno studente o personale del plesso è dovuto ricorrere alle cure sanitarie come invece purtroppo capitò per un caso analogo nell’aprile del 2018 quando, sempre nell’istituto di viale Cadorna, rimasero intossicati in sedici. L’episodio di ieri è avvenuto attorno alle 13.30. Quando ci si è accorti che la sostanza era stata liberata nell’androne interno al momento dell’uscita, si è scatenato il panico, ma nessuno ha inalato o è venuto a contatto e quindi non è stato necessario l’intervento del 118. Il giovane autore della “bravata“ è stato però subito identificato (così come avvenne sei anni fa quando denunciarono due ragazzini) dai carabinieri, giunti subito sul posto dopo la telefonata al 112 da parte dei vertici della scuola. Pizzicato anche l’amico compagno di scuola che materialmente deteneva la bomboletta di sostanza urticante. Ora i due, entrambi di circa 14 anni, rischiano, provvedimenti di natura scolastica e pure penale. M.B.