Spinta mentre cerca un regalo . Pensionata borseggiata

Tornano i borseggi al mercato bisettimanale degli ambulanti di Codogno. I manolesta sono entrati in azione venerdì, ai danni di una residente in città e purtroppo, sono riusciti a farla franca e le hanno procurato non pochi fastidi anche per aver portato via documenti personali. In questi giorni la famiglia derubata si è rivolta ai carabinieri. A mettere a segno il colpo sarebbe stata una donna, approfittando di qualche momento di distrazione della vittima. Alla pensionata è stato sottratto il portafoglio. La figlia della donna ha sporto denuncia nella caserma dei carabinieri di Codogno e spera in una svolta anche per quanto riguarda l’identificazione della malfattrice. Un aiuto, in questo senso, potrebbe venire dalle telecamere di videosorveglianza della zona, compresa quella del Comune. Da una prima ricostruzione dei fatti, sembra che il colpo sia avvenuto al banco del mercato che vende oggettistica. La malfattrice è entrata in azione mentre la signora e la figlia stavano acquistando un regalino. La pensionata ha sentito una donna che si è appoggiata a lei ma non ha pensato che potesse essere vittima di eventuale razzia.

Al momento poi di pagare il regalo però la pensionata si è accorta che qualcuno le aveva aperto la borsetta e che il portafoglio non c’era più. Non si sono accorti di nulla nemmeno i gestori del banco. Quindi è stato dato l’allarme. Paola Arensi