Lodi, si allontana da casa senza documenti e cellulare: ore di ricerche e ansia per un uomo

Si allontana a piedi senza telefono né documenti e non torna più a casa, scattano le ricerche. Ore di ansia, a Casalpusterlengo, per i familiari di un uomo scomparso. Classe 1962, il casalino è uscito di casa per una passeggiata alle 17 del 6 novembre 2023 e alle 9.55 del 7 novembre 2023 non si sono ancora avute sue notizie.

I carabinieri della compagnia di Codogno, allertati dai congiunti, hanno quindi avviato le ricerche. L’uomo è infatti uscito senza documenti e non ha con sé il telefonino. Visto il forte freddo novembrino, la paura è che il 61enne sia in difficoltà e vada soccorso. L’assenza prolungata ha quindi reso necessario anche un piano di ricerca con la partecipazione dei vigili del fuoco. Dalle ore 22.15, squadre del Comando provinciale di Lodi e del distaccamento volontario di Casalpusterlengo, sono quindi intervenute con una Unità di Comando Locale e tre jeep campagnole, in località cascina Boraschina, sempre nel Comune di Casalpusterlengo, per la ricerca dello scomparso.

Sono state messe in campo anche 2 unità cinofile e con i cani lavora anche personale Sapr -Sistema aeromobile pilotaggio remoto-. Ma la battuta notturna del territorio non ha, al momento, dato frutti. La speranza è di riportare a casa l’uomo sano e salvo. Nel frattempo è stata attivata anche la Protezione civile della città e il sindaco Elia Delmiglio, nella mattinata, ha raggiunto i vigili del fuoco per sincerarsi della situazione.

Nella notte si sono dati da fare con le ricerche anche i volontari della Fir Cb. A breve potrebbe esserci la diramazione di una nota della Prefettura per la descrizione del 61enne. Così da poterlo cercare con più efficacia, avvalendosi dell’aiuto dei cittadini e di eventuali avvistamenti.