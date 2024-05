Sparita all’estero col figlio. I giudici: venga a spiegare

Una fuga all’estero, una vicenda da chiarire e un processo in corso. Una donna di ventinove anni originaria dell’Eritrea è imputata in un procedimento a suo carico, in corso in tribunale a Pavia, per l’accusa di sottrazione di minore. Secondo le accuse mosse dalla Procura di Pavia, la donna nell’ottobre 2022 si sarebbe allontanata dalla località della provincia di Pavia in cui viveva con il marito, portando con sé il loro bambino di tre anni e facendo perdere le tracce. In particolare, la donna avrebbe condotto il piccolo in un altro Paese dell’Unione Europea, facendogli interrompere ogni rapporto con il padre.

Inizialmente, il marito dell’imputata e padre del bambino aveva presentato una denuncia alle forze dell’ordine segnalando la sparizione della consorte. Successivamente però l’uomo, quarantaduenne connazionale della donna, aveva ritirato la denuncia spiegando agli investigatori che aveva saputo da un parente residente all’estero – almeno questa la sua versione dei fatti – che sua moglie si trovava in una località estera europea. L’uomo ha inoltre sostenuto con le forze dell’ordine che la donna gli avrebbe comunicato di non voler sapere più nulla di lui e che anzi aveva trovato un’altra persona nel posto in cui si trovava. Per questo motivo, il marito aveva pensato di ritirare la denuncia.

Tuttavia, il reato di sottrazione di minore è perseguibile d’ufficio e quindi le indagini sono proseguite lo stesso e poi è stato avviato il processo, nonostante il ritiro della denuncia. Ieri mattina in tribunale a Pavia è stato nominato un perito linguistico che si occuperà delle traduzioni necessarie una volta che la donna sarà rintracciata: l’udienza è stata rinviata al 20 dicembre proprio per consentire agli investigatori di individuare la donna. Non è chiaro perché si sia allontanata dal marito portando con sé anche il loro figlio, ci sono diversi aspetti che potranno essere chiariti nel corso del dibattimento: "Attendiamo di conoscere i particolari dell’intera vicenda, la signora potrà fare in udienza davanti al giudice spontanee dichiarazioni", ha commentato il legale dell’imputata, l’avvocato Pierluigi Vittadini.

Nicoletta Pisanu