Spari softair sulla scuola. Scoperti cinque giovani

Cinque ragazzi molto annoiati non trovano di meglio da fare che mettersi nei guai. L’altra notte a Camisano più di una persona ha sentito gli spari. Erano le tre di notte e sono stati chiamati i carabinieri, che vicino alla scuola hanno trovato cinque giovani tra i 18 e i 21 anni, tutti provenienti dalla Bergamasca. I cinque, identificati, hanno riferito ai militari di essere arrivati lì passeggiando e di non sapere nulla della sparatoria. Ma i carabinieri hanno notato due auto e scoperto che una delle due apparteneva a uno dei cinque ragazzi. Gli hanno chiesto di aprire la vettura, ma il giovane ha riferito di non avere le chiavi. I militari allora gli hanno detto che l’avrebbero portato a casa a prenderle e quindi le chiavi sono comparse: erano state nascoste sotto un altro veicolo parcheggiato lì vicino per riprenderle quando le acque si fossero calmate.

Aprendo il bagagliaio dell’auto è venuto fuori un fucile da soft air senza tappo rosso e 350 grammi di pallini. A questo punto i cinque sono stati denunciati per esplosioni pericolose in luogo pubblico.

P.G.R.