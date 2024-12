Pusher pendolare pizzicato a spacciare tra Pavese e Lodigiano: arrestato

Lodi, 27 dicembre 2024- Controllato per mesi dalla polizia, finisce in carcere con l’accusa di spacciare droga tra Lodigiano e Pavese.

Svolta in un’indagine antidroga della squadra mobile di Lodi. Durante l'estate 2024 gli agenti aveva iniziato a controllare un magrebino, residente nel Pavese, pizzicato mentre spacciava stupefacenti, al dettaglio, nei due territori. Secondo gli inquirenti, partendo dalla sua residenza, in provincia di Pavia, l’uomo percorreva, ad altissima velocità, le strade poderali che uniscono i diversi comuni posti al confine tra le province di Pavia e Lodi, “così da raggiungere i propri clienti, per scambiare velocemente, in strada, stupefacente e denaro”.

Dopo una serie di pedinamenti e avvistamenti, gli agenti sono quindi riusciti ad ottenere, dall’Autorità giudiziaria di Lodi, una misura cautelare in carcere per il magrebino. Il provvedimento è stato notificato durante le vacanze di Natale 2024 e adesso l’interessato dovrà difendersi dalle accuse davanti al giudice. E’ stato portato nel carcere di Pavia, dove resta a disposizione dell’Autorità giudiziaria. Nella sua abitazione, durante la perquisizione correlata alla notifica della custodia cautelare, sono state sequestrate alcune dosi preconfezionate di cocaina, per un peso complessivo di 10 grammi e 7 grammi di hashish, oltre a un bilancino di precisione.