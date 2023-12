Sotto la lente settecento piante

Censimento di oltre 700 piante del centro urbano di Codogno per evidenziare eventuali criticità e scongiurare così possibili pericoli per la pubblica incolumità. Il Comune ha affidato, nei giorni scorsi, il compito ad una ditta specializzata di effettuare lo screening. Il lavoro sarà effettuato a lotti: il primo riguarderà le scuole materne ed elementari, oltre al nido, i parchi pubblici (piazza Cairoli, viale Gorizia, Albino, Resistenza, Polenghi), il piazzale del cimitero e quello antistante la stazione ferroviaria. In totale saranno 348 le alberature censite sia con un controllo visivo iniziale, seguito poi da esami strumentali sia a terra che in quota. Il secondo lotto dell’analisi interesserà le piante di altri parchi (via Petrarca, viale San Biagio, palazzo Soave, San Giorgio e via Pirandello), oltre quelle degli impianti sportivi, del centro storico (via Cabrini e viale Belloni) e di un paio di zone della circonvallazione vicino allo scalo. In questo caso le piante che verranno stimate sono 357.