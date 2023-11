Sicurezza stradale, si punta sugli autovelox

In alcuni punti di San Rocco al Porto i conducenti premono troppo il piede sull’acceleratore, saranno riproposti controlli con autovelox a noleggio. Il Comune punta sulla sicurezza stradale e intende tutelare, in particolare, l’incolumità degli utenti deboli della strada. Molti, infatti, tendono a non rispettare i limiti di velocità segnalati dalla cartellonistica delle varie arterie di traffico. Per correggere i “piloti“ si punta sulla repressione. Tornano così servizi mirati di controllo elettronico della velocità. Il monitoraggio, con apparecchiature a noleggio, è stato affidato, in modo diretto, alla società Noi sicuri Project SRL, con sede a Brescia. Si prevedono quindi, al momento, due servizi di assistenza alla rilevazione della velocità, con noleggio di apparecchiatura bidirezionale. Per il Comune, la spesa complessiva è di 1.073,60 euro.

P.A.