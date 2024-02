"Siamo le nuove vicine di casa". E derubano pensionata di 86 anni

Due donne con un complice derubano le persone anziane. Allarme a Cremona per un nuovo tipo di inganno ai danni delle persone anziane; ci sono due segnalazioni in pochi giorni. Il piano, ben studiato, è andato nei giorni scorsi. Due donne, descritte come una bionda con la coda e l’altra mora, di circa quarant’anni di età, hanno suonato alla porta di una persona anziana, una donna di 86 anni residente in via Ragazzi del ‘99. Quando la padrona di casa è andata ad aprire, le due le hanno riferito che stavano per andare ad abitare nel quartiere e se lei non aveva nulla in contrario, le avrebbero chiesto alcune informazioni relative alla zona dove stavano prendendo casa. La 86enne, ignara di chi avesse di fronte, ha fatto entrare le due donne nella sua abitazione e ha cominciato a conversare con loro, fin tanto che una delle due ha chiesto un bicchiere d’acqua. La pensionata ha portato le ospiti in cucina e ha chiesto loro se per caso desiderassero un caffè. Le due hanno accettato e mentre la padrona di casa preparava la bevanda, una delle due si è avvicinata alla porta della cucina e l’ha chiusa un momento, dicendo che voleva vedere bene come era fatta la stanza.

Il breve lasso di tempo con ogni probabilità ha permesso a un terzo complice di entrare indisturbato e di andare a frugare nei cassetti della casa mentre le due tenevano occupata la padrona di casa. Quando sono state sicure che il complice aveva trovato quel che cercava e se ne era andato, hanno chiuso la conversazione, hanno salutato la padrona di casa ringraziandola per il caffè e se ne sono andate. Solo dopo l’86enne è andata a prendere dei soldi che conservava in un cassetto, accorgendosi che erano spariti. Di qui il sospetto. La donna ha raccontato tutto alla nipote, la quale ha sporto denuncia. Si è saputo che con il medesimo trucco e probabilmente messo in atto dalle stesse persone descritte in modo simile, era stata derubata un’altra anziana al quartiere Villetta. P.G.R.