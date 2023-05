Si schianta in auto contro un camion: muore a 49 anni sulla Paullese

Incidente mortale oggi intorno alle 13 sulla Paullese. Una Dacia Sandero è finita contro un camion e il conducente dell’auto, Andrea Sanzanni di 49 anni di Palazzo Pignano, Scannabue è morto sul colpo. Le indagini sul sinistro sono a cura della Polstrada di Pizzighettone che ha mandato sul posto una pattuglia. Secondo quanto accertato, la Dacia Sandero stava procedendo verso Cremona ed è entrata in collisione con il camion che stava arrivando dalla parte opposta. L’urto frontale è stato molto violento. L’auto, semi distrutta sul lato del guidatore, dopo lo scontro ha sbandato ed è andata a terminare la corsa sul bordo della strada, restando sulla sua carreggiata, mentre il camion ha rotto lo sterzo e senza più governo ha attraversato la carreggiata, fortunatamente senza coinvolgere altre vetture ed è finito in bilico sul bordo stradale della corsia opposta. Sono stati chiamati i soccorsi e sul posto sono arrivate dapprima auto medica e ambulanza della Croce Verde di Cremona.

I soccorritori hanno cercato di portare aiuto alla vittima, che era immobile all’interno della sua vettura. Sono stati chiamati anche i vigili del fuoco di Cremona per estrarre il 49enne dalle lamiere della sua vettura. L’uomo è stato consegnato dai pompieri ai soccorritori che hanno tentato di recuperarlo alla vita, ma dopo oltre mezz’ora di sforzi hanno dovuto sospendere tutte le manovre: per l’automobilista cremasco non c’era più nulla da fare.

Anche l’autista del camion ha dovuto ricorrere alle cure dei sanitari. L’uomo, 63 anni, ha riportato un forte choc, ma le sue condizioni non preoccupano.

La Paullese è rimasta bloccata per circa un’ora per consentire i rilievi alla polizia Stradale e il recupero dei due mezzi coinvolti nel tremendo sinistro. Solo nel corso del pomeriggio la situazione è tornata alla normalità.

Piergiorgio Ruggeri