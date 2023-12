Sì alla pietra d’inciampo in memoria di Mirotti

Il sacrificio di Giovanni Mirotti, antifascista morto nel campo di concentramento di Mauthausen a 43 anni, sarà ricordato, ad imperitura memoria, da una “pietra d’inciampo“, cioè un piccolo blocco di pietra ricoperto di ottone che, per iniziativa dell’artista tedesco Gunter Demnig, serve per ricordare le vittime di nazismo e fascismo. È stata la sezione casalina dell’Associazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti (Anppia) ad attivare la pratica chiedendo, in via preventiva, l’autorizzazione per la posa della pietra in piazza del Popolo. Il Comune ha detto sì. Sarà la prima posa nella Bassa.