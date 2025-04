Si accorge che sono impostori. Immobilizzata e derubata

VOGHERA (Pavia)Quando la vittima si è resa conto che erano degli impostori, ormai le erano già entrati in casa. Così la truffa, fallita, si è tramutata in rapina. È stata messa a segno verso le 13 di lunedì a Voghera, in zona Medassino, ai danni di una donna di 90 anni. I truffatori, come quasi sempre, erano in due. Si sarebbero spacciati per dei tecnici, forse del Comune o di un’azienda di servizi, uno dei due probabilmente le ha detto di essere un vigile o un funzionario, ma poi la pensionata non è neppure riuscita a riferire in modo chiaro lo stratagemma utilizzato dai malviventi per carpire la sua fiducia, anche perché quando ha chiamato i carabinieri era molto spaventata e scossa per l’accaduto. Per fortuna non è stata anche malmenata e non è rimasta dunque ferita, come successo in altri episodi pure più violenti. Una violenza comunque c’è stata, il contatto diretto che ha fatto concretizzare il reato di rapina, quando la 90enne si è accorta che stavano cercando di raggirarla e ha tentato di cacciare di casa i due impostori: senza farsi scrupoli a mettere le mani addosso a una donna anziana, uno dei due l’ha infatti immobilizzata, permettendo così al complice di frugare nelle diverse stanze, in particolare in camera da letto, dove ha trovato, mettendo tutto a soqquadro, il cassetto in cui erano custoditi alcuni gioielli d’oro, nulla di eccezionalmente prezioso ma una catenina e qualche anello, per un valore non quantificato. E si sono dileguati nel nulla prima che la vittima riuscisse a chiedere aiuto. Stefano Zanette