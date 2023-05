Sequestrate vetture senza assicurazione Per i proprietari multe salate

I carabinieri di Castelleone hanno sequestrato in paese tre veicoli risultati senza assicurazione. I militari avevano pianificato un controllo nella zona delle abitazioni di edilizia popolare in via Ferravilla al fine di verificare che le auto presenti negli parcheggi fossero in regola con il pagamento dei premi assicurativi. Attraverso le banche dati hanno accertato che ben tre veicoli collocati nei parcheggi della zona erano privi di copertura assicurativa. I militari hanno verificato chi fossero i proprietari, risultati tre persone non residenti a Castelleone. A quel punto sono stati fatto intervenire due carri attrezzi e hanno portato via le tre auto. I proprietari dei veicoli riceveranno a casa un verbale con una multa salata da pagare.