Seconda asta per il laghetto della pesca sportiva

Il lago di Corno Giovine di nuovo in vendita. La pozza d’acqua utilizzata per la pesca sportiva con annnesso il bar è stata di nuovo messa all’asta dal Comune e si attendono offerte al rialzo: si spera possa andare meglio rispetto alla prima gara andata deserta in maniera un po’ inaspettata perché, durante la fase relativa alle manifestazioni d’interesse, un paio di soggetti interessati si erano fatti avanti. Poi però, quando occorreva mettere sul piatto una proposta economica, nessuno si è presentato. La base d’asta era fissata a 78mila euro per acquisire il laghetto da 4300 metri quadrati più 3600 metri quadrati di verde e 144 metri quadrati di fabbricato destinato a bar trattoria. Ora si parte 70mila euro. Entro il prossimo 7 febbraio si potranno presentare le eventuali offerte al rialzo.