Scuola primaria al rione La Costa. Sarà tavolo di confronto a sedici

Si terrà il 31 gennaio prossimo alle 10 in municipio a Fombio la prima seduta della conferenza di servizi per l’analisi progettuale della nuova scuola elementare che sorgerà accanto alla già presente ala della materna in via Vespucci, in località Villaggio La Costa. Sono stati invitati tutti i soggetti interessati (ben sedici) ad esprimere un parere sul maxi intervento per il quale il Comune guidato dal sindaco Davide Passerini non sborserà un euro: infatti, l’iniziativa è inserita nel contesto delle opere di urbanizzazione secondaria a carico dell’operatore che sta attuando il piano di rigenerazione urbana facendo sorgere un deposito merci sulle ceneri dell’ex stabilimento chimico Akzo Nobel (le cui opere di demolizione sono iniziate nell’agosto del 2022).

L’anno appena iniziato dunque vedrà sorgere il nuovo plesso così come previsto nella convenzione stipulata nel 2022 tra il Comune e la società Eservice, oggi sostituita da Benako Project 2. L’anno scorso, ad aprile, era stato approvato il documento di indirizzo e di fattibilità, mentre ad oggi è già pronto l’esecutivo che, appunto, sarà sottoposto in sede di conferenza di servizi. Il quadro economico complessivo per realizzare l’intervento è stimato attorno al milione e 700 mila euro. Il lavoro prevede la costruzione di una mensa da 200 metri quadrati per poter contenere una settantina di alunni (che si innesterà al comparto della materna già esistente), di cinque aule da 50 metri quadrati ciascuna (per 125 alunni totali di capienza) e di una palestra da 180 metri quadrati più due spazi polifunzionali, sala insegnanti, servizi igienici e ripostiglio. In questo modo il polo scolastico sarà completo visto che, ormai dal 2018, è attiva la scuola materna sempre in via Vespucci con un’annessa sala polivalente: anche quest’ultima struttura, due sezioni di scuola materna, locali mensa e spazio polifunzionale capace di ospitare un eventuale futuro asilo nido, era stata inserita a scomputo di un complesso progetto di insediamenti residenziali e commerciali. M.B.