Recupero crediti porta-a-porta, il sistema si rivela efficace: servizi scolastici senza morosi

Codogno (Lodi) – In questa prima parte dell’anno scolastico 34 bambini sono stati a rischio di sospensione dai servizi scolastici, compresa la mensa (una decina) tenuto conto che, ormai da tempo, il Comune fa valere la regola che la fruizione è subordinata al pagamento da parte dei genitori delle rette: anche quest’anno però la strategia ha funzionato visto che è stata messa in atto una ricerca a tappeto dei nuclei familiari morosi, contattati tramite telefono, mail, raccomandate e messo comunale.

Il risultato ha permesso di recuperare tutti gli insoluti e dare la possibilità ai bambini di continuare ad usufruire di tutti i servizi scolastici. Per quanto riguarda l’erogazione dei pasti, in totale sono 811 gli alunni che si siedono ogni giorno attorno ai tavoli dei refettori delle scuole, 269 del plesso dell’infanzia e 542 delle primarie. La qualità del servizio è sempre stata un obiettivo primario del Comune che, per esempio, ha sempre voluto la presenza di cucine in quasi tutti i plessi scolastici e l’inserimento di alimenti biologici nel menù.

“In questi anni nessun bambino è stato escluso dalla mensa – precisa l’assessore all’istruzione, Silvia Salamina – proprio per l’azione efficace degli uffici che propongono anche un piano di rientro a rate per chi non ce la fa. D’altronde la “ratio” è quella dell’equità anche nei confronti di chi paga sempre regolarmente. Inoltre le rette stabilite sono in base all’Isee per cui il Comune chiede il giusto, mai di più rispetto alle possibilità delle famiglie”. Anche il servizio scuolabus, secondo la graduatoria iniziale prima dell’inizio della scuola, aveva visto 28 dinieghi per morosità, di cui però 17 avevano poi regolarizzato la loro posizione. In totale, dal primo giorno di scuola, i fruitori sono stati 142 mentre su 53 richieste presentate oltre il termine, 44 sono state successivamente accolte.