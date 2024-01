Schianto tra auto: ottantaduenne ferita

Violento tamponamento con un’auto che finisce nel fosso sulla provinciale che da Vailate porta a Crema, ieri poco prima di mezzogiorno. Una Fiat 500 si è immessa sulla provinciale proveniente da Farinate mentre dietro di lei è arrivata una Volvo V 40 che l’ha violentemente tamponata e mandata nel fosso. I due conducenti delle auto sono stati trasportati al Pronto soccorso dell’ospedale di Crema in codice giallo. In particolare, al volante della Fiat 500 c’era una donna di 82 anni residente a Capralba, mentre sulla Volvo, un uomo di 57 anni di Quintano. La donna è finita nella roggia al lato della strada e ha dovuto essere liberata dai rottami dell’auto dai vigili del fuoco. La strada è rimasta chiusa per circa un’ora per permettere agli agenti della Polstrada di eseguire i rilievi e ai mezzi di soccorso di liberare la carreggiata.

P.G.R.