Schianto e ribaltamento nella notte: chiusura temporanea della carreggiata della Autostrada del sole

Villanova del Sillaro (Lodi), 23 settembre 2023- Schianto tra due auto, nella serata del 22 settembre 2023, lungo l’Autostrada del sole.

All’altezza del Comune di Villanova, in direzione nord, al chilometro 37, due vetture si sono scontrate e c’è stato un ribaltamento in mezzo alla carreggiata. Autostrade per l’Italia ha dovuto chiudere temporaneamente le corsie verso Milano per consentire i soccorsi in sicurezza. Questo ha fatto sì che non rimanessero coinvolti altri veicoli. Ma si è comunque creato il caos.

L’incidente è avvenuto appena superato lo svincolo d’uscita per il casello di Casalpusterlengo. Quindi, chi arrivava da Milano, veniva invitato ad uscire a Lodi e invece chi giungeva nell’opposto senso di marcia, doveva uscire al casello Basso Lodigiano. Il soccorso sanitario ha inviato sul posto l’automedica di Casalpusterlengo e due ambulanze della Croce casalese e della Croce rossa di Codogno. I due feriti erano una donna di 65 anni e un uomo di 70 anni. Entrambi accusavano traumi diffusi e sono quindi stati trasferiti, in codice giallo, con l’ambulanza, al Policlinico San Matteo di Pavia. Intanto la polizia stradale ha gestito la viabilità e i rilievi, mentre i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza la scena, i mezzi e contribuito ai soccorsi dei feriti. Sono arrivati con due autopompe e una autogru. C’era anche personale di Autostrade per l’Italia. Appena sgomberata e ripulita la carreggiata, l’autostrada è stata riaperta. Paola Arensi