Istituto Agrorisorse. Nelle ex scuderie pronta la nuova sede

MASSALENGO (Lodi)La nuova sede di Massalengo dell’Istituto tecnico superiore Agrorisorse, che offre percorsi di specializzazione post diploma in ambito alimentare, è quasi ultimata. Le lezioni inizieranno a settembre e, in attesa di fondi esterni, per anticipare i tempi di ultimazione, "il Comune utilizzerà l’avanzo del bilancio per sistemare gli spazi circostanti". Parola del sindaco Severino Serafini che annuncia: "Manca poco ed è meraviglioso. L’ingresso di Its Agrorisorse è quasi completato! E per festeggiare la riqualificazione della struttura, sabato 24 dalle 15, in attesa del concerto dei Solisti Laudensi nel giardino di villa Premoli (previsto alle 18), sarà possibile visitare il piano terra della Villa completamente ristrutturata e le scuole realizzate nelle scuderie" anticipa. "Da Roma non ci sono notizie per l’ottenimento dei fondi funzionali a sistemare la strada e il parcheggio di via IV novembre, ma con l’avanzo di amministrazione e qualche onere di urbanizzazione incassato in queste settimane, abbiamo deciso di anticipare l’asfaltatura della via di collegamento tra via Togliatti e via don Minzoni. L’importo dei lavori è di circa 100mila euro".

La scuola si trasferirà dal parco tecnologico padano di Lodi alle ex scuderie di Massalengo. Sono di proprietà della Fondazione Premoli e luogo ideale per fare pratica (impegno che comporta il 50% delle 500 ore previste dai corsi). Its nel 2024 contava 68 iscritti, quest’anno 130; il 93% degli studenti trova lavoro a 6 mesi dal diploma. Fondazione Premoli fu fondata da tre fratelli senza figli che, negli anni Settanta, lasciarono i propri averi a disposizione della cultura e delle nuove generazioni (La Fondazione gestisce anche l’asilo in paese), tra cui la villa dell’Ottocento e le scuderie. "Ora accogliamo Its che, con i fondi del Pnrr, ha riqualificato le stalle con arredi moderni, travi a vista, pareti mobili, sofisticati macchinari" ha detto il sindaco. L’Its offre due corsi di specializzazione di 12 mesi (per chi ha i 4 anni di superiori) e altri 6 di 24 mesi, per i diplomati.