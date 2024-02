Scappa con la droga e fa un incidente

Ha tentato di tutto per scappare ma i carabinieri l’hanno raggiunto e arrestato. Il giudice ha convalidato l’arresto poi il pregiudicato di 23 anni è stato liberato in attesa del processo. Alle 18.20 di martedì alla Mazda che stava viaggiando sulla Paullese in direzione Crema è stato intimato l’alt nei pressi di Spino d’Adda.

Il conducente ha finto di rallentare ma poi ha accelerato e si è dato alla fuga, inseguito dalla Gazzella dei carabinieri. La Mazda ha percorso ad alta velocità un tratto di Paullese per poi imboccare la via per Bagnolo, percorrendo due rotatorie contromano e finendo fuori strada, abbattendo un palo della luce.

A quel punto il 23enne si è dato alla fuga a piedi, è arrivato nei pressi di una casa privata di Bagnolo e ha cercato di scavalcare la recinzione, ma è stato preso dai carabinieri. Portato in caserma e perquisito, addosso nascondeva un involucro con 50 grammi di cocaina.

Dalle indagini sull’auto i carabinieri hanno scoperto che risulta intestata a una persona che sarà ascoltata per capire come mai l’avesse affidata al 23enne. Il giovane, una volta in caserma, è stato arrestato con l’accusa di violenza e resistenza a pubblico ufficiale e detenzione ai fini di spaccio di stupefacente. Ieri mattina l’udienza davanti a un giudice del Tribunale di Cremona. Il magistrato ha convalidato l’arresto e liberato lo spacciatore in attesa del processo a suo carico. ordinandogli il solo obbligo di firma.

