Sant’Angelo Lodigiano dichiara guerra al degrado: blitz in via Lazzaretto

Sant’Angelo Lodigiano (Lodi), 17 marzo 2025 – Lotta all’inciviltà e ricerca di decoro. Pugno di ferro, a Sant’Angelo Lodigiano, da parte dell’amministrazione comunale che domenica ha eseguito un sopralluogo allo stabile Aler in via Lazzaretto, come richiesto da tanti residenti.

“Siamo stati lì per verificare le condizioni del cortile che tanti cittadini ci hanno segnalato essere pieno di rifiuti, sacchi e scarti vari - racconta il sindaco Cristiano Devecchi –. Abbiamo subito avvisato Aler, sul posto abbiamo tenuto un colloquio anche con il responsabile di questo scempio, che ha promesso di normalizzare la situazione nei prossimi giorni”.

"Tramite i nostri vigili, terremo alta l’attenzione sia su ciò che accade all’interno del cortile, sia nel perimetro esterno. Siamo pronti ad installare fototrappole per poi sanzionare i trasgressori – aggiunge il primo cittadino di Sant'Angelo –: è ora di finirla. Con l’entrata in vigore del nuovo regolamento di polizia urbana, intanto, l’amministrazione comunale cerca di prevenire l’indecoroso spettacolo che quotidianamente accompagna i marciapiedi.

“L’articolo 37 al comma 4 prevede, infatti, l’obbligo, per i proprietari dei cani a passeggio di portare con sé i sacchetti igienici, al fine di raccogliere gli escrementi. In caso di accertamento di violazione, i trasgressori saranno puniti con una sanzione che va da 60 a 180 euro. Così non si può andare avanti, serve più decoro” dettaglia il primo cittadino.

La campagna

Da qui la campagna promozionale “Ne abbiamo le scarpe piene”, nella speranza di sensibilizzare gli interessati. In città erano arrivati ad essere poco decorosi, soprattutto per l’inciviltà di qualcuno, ma anche per l’usura, anche gli spazi destinati ai più piccoli.

Ora è terminata la posa dei nuovi giochi e così il restyling delle aree verdi dedicate proprio ai bambini. “In vista della bella stagione, crediamo che ogni famiglia debba avere il diritto di poter portare i propri figli a giocare in luoghi adeguati, moderni e a norma di legge- osserva Devecchi e spiega-Per ora sono stati coinvolti i parchi in Via Morzenti, in Via Polli e Daccó, in Via Aldo Moro, in Via Borsellino, in Via Antoninetti e in Via Fraconti, nella frazione Maiano”.

La promessa

“Il nostro impegno per i parchi non si esaurisce qui: prossimamente svilupperemo altre proposte e metteremo in campo ulteriori risorse per rendere Sant’Angelo Lodigiano un paese più verde, vivibile e a misura d’uomo – aggiunge Devecchi –. Per fare tutto questo sono fondamentali la collaborazione dei cittadini e il rispetto delle regole di convivenza civile.