Sant’Angelo Lodigiano dedica una via a Craxi: “Qui i primi passi in politica”

Sant’Angelo Lodigiano (Lodi), 24 marzo 2025 - Bettino Craxi mosse i primi passi in politica a Sant’Angelo Lodigiano e il Comune gli intitola una strada. L’inaugurazione della targa è avvenuta oggi, 24 marzo 2025, alla presenza della figlia Stefania, visibilmente emozionata

”Vie e piazze ne ho intitolate parecchie, in giro per l’Italia ma, a Sant’Angelo Lodigiano, il momento è stato particolarmente emozionante – ha commentato – . È infatti la città natale di mia nonna e la prima città in cui Bettino ha svolto il ruolo di consigliere comunale”.

Sant'Angelo Lodigiano, Stefania Craxi e l'assessore regionale Gianluca Comazzi

Ha rimarcato l’importanza dell’iniziativa anche Gianluca Comazzi, assessore al territorio di Regione Lombardia, ospite dell’amministrazione comunale del sindaco Cristiano Devecchi. “Questo è un momento storico per Sant’Angelo Lodigiano-ha confermato –. È un omaggio alla figura di Craxi e al suo ruolo nella politica. Finalmente una via dedicata a un grande statista”.

Con il primo cittadino, presidente del consiglio Stefano Pozzi, assessori e consiglieri comunali, c’erano anche diverse autorità locali, politiche e militari. “Per noi è stato un momento molto significativo perché Craxi, come ricorda la targa, ha iniziato la propria carriera politica proprio nella nostra città e di conseguenza siamo molto legati a questa figura”, ha spiegato Devecchi.

La targa

La targa in ricordo di Bettino Craxi

È stata scelta la strada che, arrivando da via Garibaldi, si incontra svoltando a sinistra, entrando da via Lisonino, nella zona del Famila, vicino a viale Zara. a targa riporta la scritta “Via Bettino Craxi 1934-2000. A Bettino Craxi, consigliere comunale dal 1956 al 1960 e cittadino onorario della città di Sant’Angelo Lodigiano dal 1985. Presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana dal 1983 al 1987”.

In calce la data del 2019. “In quell’anno, in municipio, era arrivata la richiesta, da parte del “Gruppo santangiolino”, costituito dagli ex socialisti- ha spiegato ieri il presidente del consiglio comunale Stefano Pozzi-. Chiedevano di intitolare una via a Bettino Craxi ma un’associazione non aveva ritenuto opportuna questa intitolazione e l’iter si era bloccato. Così a novembre l’attuale sindaco Cristiano Devecchi ha ripresentato richiesta scritta alla Prefettura di Lodi che ha avallato l’iniziativa”.