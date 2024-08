Parco fotovoltaico a Sant’Angelo Lodigiano, la Provincia dice “sì”

Sant’Angelo Lodigiano (Lodi) – Pannelli solari sui terreni, si moltiplicano le domande. C’è anche un parco fotovoltaico a Sant’Angelo Lodigiano pronto a partire oltre alla pratica aperta a Codogno per la realizzazione di una mega impianto nei campi.

Ma mentre a Codogno, per il progetto da 145mila metri uadrati nella zona della Via Emilia al confine con Casalpusterlengo, l’iter è ancora da completarsi con l’indizione della conferenza dei servizi, a Sant’Angelo è arrivata in questi giorni l’approvazione da parte della Provincia di Lodi del progetto esecutivo, nel rispetto della delibera di giunta regionale sulle nuove linee guida per l’autorizzazione agli impianti, e la contestuale autorizzazione alla costruzione per la società proponente, la Juwi Energie Rinnovabili con sede a Milano. L’ok regionale è dunque possibile solo se i manufatti a terra non impediscono le coltivazioni.

La riunione con tutti gli enti interessati per l’espressione dei pareri si è tenuta ai primi giorni di luglio e le prescrizioni messe nero su bianco sono state recepite. L’impianto, previsto in località Gibellina, avrà una potenza di picco pari a novemila e 913 kilowatt mentre la superficie coperta dai pannelli sarà di quasi 46 mila metri quadrati. Questi ultimi saranno collocati su una struttura portante in acciaio costituita da tubolari che saranno conficcati nel terreno mentre vi saranno tutta una serie di strutture complementari come inverter, quadri elettrici, trasformatore e locali tecnici.

Verrà previsto la tombinatura di un fosso per una lunghezza di 25 metri per permettere l’accesso all’impianto mentre verrà posata una recinzione lungo tutto il perimetro dell’area alta poco più di due metri. Saranno ovviamente previste opere di mitigazione come la realizzazione di siepi e filari di alberi nonchè la coltivazione a prato.

Il Comune di Sant’Angelo ha manifestato la volontà di avvalersi delle compensazioni di natura ambientale che dovranno essere formalizzate tramite la sottoscrizione di una convenzione: l’importo che sarà impiegato è stato quantificato in centomila euro.

La società proponente dovrà presentare una polizza fidejussoria mentre i lavori dovranno decollare entro un anno dal provvedimento autorizzativo e dovranno essere ultimati entro tre anni.