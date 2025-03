Sorpasso pericoloso in centro città e guida con patente falsa: sanzionato penalmente

Sant’Angelo Lodigiano (Lodi), 18 marzo 2025- Sorpassi azzardati in centro e guida con patente falsa, sanzioni penali per l’uomo alla guida. Il conducente è stato intercettato dalla polizia locale, in pieno giorno, mentre guidava in modo imprudente nel centro abitato della città. I sorpassi azzardati sono stati eseguiti in piazza Libertà. Ne è nato un breve inseguimento e alla fine, gli agenti sono riusciti a fermare la vettura interessata per accertamenti. Al volante c’era un uomo extracomunitario, che ha mostrato una patente greca. “Insospettiti dal documento -spiega il sindaco Cristiano Devecchi- gli agenti hanno svolto le indagini dovute, possibili tramite l’ufficio falsi documentali di Milano e certificato l’irregolarità della patente. Il cittadino è stato quindi sanzionato penalmente per possesso di documenti falsi e per guida senza patente. Quindi l’avvertimento: ”Non c’è più tolleranza per chi mette in pericolo la vita delle persone perbene!” incalza il primo cittadino, promettendo pugno di ferro contro i trasgressori del codice della strada.