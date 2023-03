Scontro tra due mezzi: una persona incastrata nelle lamiere liberata dai pompieri

L'incidente

Sant'Angelo Lodi (Lodi), 23 marzo 2023 – Schianto tra un’automobile e un furgone, due feriti e traffico in tilt. L'incidente è avvenuto sulla strada provinciale 23 all'altezza del Comune di Sant'Angelo Lodigiano.

Lo scontro

La vettura e il furgone si sono scontrate, per cause al vaglio delle forze dell'ordine e il conducente dell'auto è rimasto incastrato nella vettura. I vigili del fuoco però, intervenuti dal comando provinciale di Lodi e dal distaccamento volontario di Sant'Angelo Lodigiano, sono riusciti a liberare la persona e ad affidarla al soccorso sanitario. Ferito anche l'altro conducente ma per fortuna in modo più lieve.

L’intervento

La centrale unica del 118 di Lodi e Pavia ha mandato sul posto, per soccorrere i coinvolti, due ambulanze della Croce Bianca e due automatiche. Intanto i pompieri hanno messo in sicurezza i veicoli e la strada, rimasta chiusa al traffico per agevolare l'intervento.