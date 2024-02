San Rocco e Guardamiglio. Patto per il vigile “condiviso“

Guardamiglio e San Rocco al Porto si alleano sul fronte sicurezza. L’ordinamento degli enti locali (Decreto Legislativo 18 agosto 2000, numero 267) consente alle pubbliche amministrazioni di organizzarsi e gestire, in forma associata, servizi e funzioni, mediante diverse forme di associazionismo. La Giunta comunale di San Rocco, il 25 settembre 2023, aveva approvato una convezione tra il Comune di San Rocco al Porto e il Comune di Guardamiglio per l’utilizzo di personale in maniera sinergica. Questaa collaborazione è scaduta il 16 febbraio. Intanto, però, Elia Bergamaschi, primo cittadino del Comune di Guardamiglio, ha richiesto, in un’ottica di collaborazione istituzionale, al fine di assicurare la funzionalità del servizio di Polizia Locale, l’autorizzazione all’utilizzo a tempo parziale del dipendente del Comune di San Rocco al Porto, Francesco Raneli, per 18 ore settimanali, per la durata di 12 mesi.

L’agente ha manifestato la sua disponibilità a prestare attività lavorativa anche Guardamiglio ed è quindi stato firmato un nuovo patto.

P.A.